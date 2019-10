Stadtgespraech

11:35 Uhr | 09.10.2019

Zehn Freitage im Jahr

Termine für Hochzeiten im Rathaus stehen Fest

Im kommenden Jahr kann an insgesamt zehn Terminen im Hamburger Rathaus geheiratet werden. So können von Februar bis Oktober und im Dezember jeweils an einem Freitag pro Monat die Eheschließungen vorgenommen werden. Ein Standesbeamter traut bis zu vier Brautpaare im Phönixsaal. Die Terminabsprachen übernimmt das Standesamt im Bezirk Hamburg-Mitte. Seit 2002 besteht die Möglichkeit im Rathaus Hamburg zu Heiraten.