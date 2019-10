Blaulicht

07:37 Uhr | 09.10.2019

A1 kurzzeitig gesperrt

Ungewöhnliches Wendemanöver

Aufgrund eines ungewöhnlichen Wendemanövers musste die A1 in Höhe Öjendorf in der vergangenen Nacht komplett gesperrt werden. Ein aus fünf Teilen bestehender Schwertransporter, der einen rund 500 Tonnen schweren Transformator geladen hatte, musste auf die Autobahn auffahren, dort über die Mitte wechseln und die Ausfahrt in Gegenrichtung nehmen, um sein Ziel zu erreichen. Das 100 Meter lange Gespann wurde von der Polizei begleitet und gesichert. Für das Manöver mussten im Vorfeld einige Verkehrsschilder entfernt und die Mittelleitplanken demontiert werden.