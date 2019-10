Blaulicht

11:53 Uhr | 08.10.2019

Polizei sucht mit Phantombild

25 Jahre alter Mordfall neu aufgerollt

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei Hamburg nach einer mutmaßlichen Zeugin aus einem Mordfall von Oktober 1994. Eine Nachbarin soll die damals etwa 45 Jahre alte Frau mit westeuropäischem Erscheinungsbild in Begleitung eines Mannes unmittelbar vor der Tötung des 86-Jährigen Bernhard H. gesehen haben. Die beiden sollen vor der Wohnung des Opfers in der Lauensteinstraße in Barmbek-Nord gesehen worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 040/4286 56789. Der 86-Jährige wurde am 19. Oktober gefesselt und geknebelt in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Wohnung war durchwühlt und Bargeld entwendet worden.