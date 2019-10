Blaulicht

09:04 Uhr | 08.10.2019

Löscharbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden

Feuer in Druckerei in Hohenfelde

Am späten Montagabend ist in einer Druckerei in Hohenfelde ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch durch das Dach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde Anwohnern geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die in der Druckerei gelagerten Materialien wie Farbe, Lack und Kunststoffe reicherten den Rauch mit giftigen Chemikalien an. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Brandursache ist noch unklar.