Blaulicht

18:04 Uhr | 07.10.2019

Verletzt wurde niemand

Großer Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

In der Rosenstraße in der Hamburger Innenstadt ist heute Mittag im Dachbereich eines Bürogebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste das Dach mit Spezialwerkzeugen öffnen, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. In den anliegenden Straßen kam es zu erheblichen Staus.