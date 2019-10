Wirtschaft

15:38 Uhr | 07.10.2019

"Starkes Zeichen"

Keine Anpassung der Gebühren im Hamburger Hafen

Die Hamburg Port Authority wird im kommenden Jahr keine Preisanpassung für die Nutzung des Hamburg Hafens durch Schiffe vornehmen. Wie die HPA mitteilte, lagen auch in der Vergangenheit die Tarifveränderungen jeweils unter der Inflationsrate. „Passend zum Auftakt der Arbeiten für die Fahrrinnenanpassung setzt der Hamburger Hafen mit dem Verzicht auf Preisänderungen ein starkes Signal an die Partner in der Schifffahrt“ so Jens Meier, Chef der HPA. Mit der Preisstabilität will die HPA ein Zeichen für die Zukunft des Logistikstandorts Hamburg setzen.