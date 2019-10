Verkehr

13:17 Uhr | 07.10.2019

Platz 10 im vergleich der Städte

Hamburg ist SUV-Hochburg

Hamburg zählt zu den zehn deutschen Städten mit der größten Dichte an Geländewagen. Das geht aus einer Rangliste des Vergleichsportals Check24 hervor. Mit einer Stadtgeländewagen-Dichte von 10 Prozent liegt Hamburg auf dem zehnten Platz. Spitzenreiter ist Düsseldorf mit 11,4 Prozent. In den vergangenen Monaten hatte sich die Debatte um SUV's immer mehr verschärft, die Grünen forderten eine SUV-Obergrenze in Städten. Laut Kritikern verbrauchen die Geländewagen zu viel Platz und Sprit, sind besonders umweltschädlich und zudem noch gefährlich.