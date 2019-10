Stadtgespraech

12:31 Uhr | 07.10.2019

11.000 mehr Hundebesitzer seit zehn Jahren

Hundesteuer in Hamburg gestiegen

In Hamburg sind im vergangenen Jahr über vier Millionen Euro Hundesteuer für fast 80.000 Tiere gezahlt worden. Im Vergleich zu 2017 ist das ein Anstieg um 5,5 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Hundebesitzer um 11.000 gestiegen. Damals wurden nur knapp 2,9 Millionen Euro an Steuern gezahlt.