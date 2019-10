Kunst und Kultur

14:21 Uhr | 06.10.2019

144 Filme aus über 50 Ländern gespielt

45.000 Besucher bei Filmfest

Über 45.000 Besucher haben das Filmfest in Hamburg besucht. Das hat der Veranstalter bekannt gegeben. Das sind knapp 2000 mehr als im Vorjahr. Im Rahmen der Veranstaltung liefen auf den Leinwänden 144 Filme aus über 50 Ländern. Nach zehn Tagen wurde das Film-Spektakel in Hamburg am Sonnabend beendet.