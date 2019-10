Stadtgespraech

14:00 Uhr | 06.10.2019

Neues Album 2020

Spontan-Konzert von Kultband "Orange Blue"

Die Hamburger Kultband "Orange Blue" hat am Wochenende ein Spontan-Konzert im Casino Esplanade gegeben. Über zwei Stunden haben Volkan Baydar und Vince Bahrdt mit Band die Gäste bespielt. Im Februar 2020 veröffentlicht „Orange Blue“ ein Album mit 35 neuen Lieder auf deutsch und englisch. Im Jahr 2000 sind Vince und Volkan mit dem Song „She´s got that light“ bekannt geworden.