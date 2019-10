Blaulicht

17:57 Uhr | 04.10.2019

Brandursache noch unklar

Mann bei Feuer in Bergstedt schwer verletzt

In einem Einfamilienhaus in Bergstedt ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten einen schwer verletzten Mann aus dem Gebäude. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.