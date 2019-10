Stadtgespraech

11:56 Uhr | 04.10.2019

Ab Sonnabend 10 Uhr 6 Tage die Woche geöffnet

Eislaufbahn in Stellingen wird wieder eröffnet

Die Eislaufbahn in Hamburg Stellingen wird morgen wieder eröffnet. So können ab Sonnabend 10:00 Uhr wieder Interessierte auf dem Kunsteis ihre Runden drehen. Außerdem wird die Bahn für den Trainigs- und Wettkampfbetrieb genutzt. Sechs Tage in der Woche hat die Bahn geöffnet.