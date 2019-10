Blaulicht

07:10 Uhr | 04.10.2019

Polizei prüft Brandstiftunng

Billstedt: Feuer in Keller von Mehrfamilienhaus

In Hamburg Billstedt hat es letzte Nacht im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr gegenüber Hamburg1 bestätigte, konnten 10 Personen aus dem Neun-Geschossigen Gebäude in der Max-Pechstein-Straße gerettet werden. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer vollständig löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte.