Politik

17:03 Uhr | 03.10.2019

Geld aus Digitalpakt für Hamburger Schulen

40 Millionen für Digitalisierung

Hamburgs staatlichen Schulen werden insgesamt 40 Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Bundes zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld können Laptops, Tablets oder digitale Tafeln bestellt werden. Laut Schulbehörde wurde jede Schule nun in einem Brief über ihr exaktes Budget informiert. Die neuen Geräte sollen helfen, die Kinder auf das Arbeiten in der Digitalen Welt vorzubereiten.