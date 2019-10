Stadtgespraech

13:10 Uhr | 03.10.2019

Reisende sollten Anwohnerparkzonen beachten

Herbstreisewelle am Hamburger Flughafen

Der Beginn der Herbstferien in den drei nördlichen Bundesländer sorgt derzeit für ein erhöhtes Reiseaufkommen am Hamburger Flughafen. So sind heute und morgen jeweils knapp 230 Flüge angesetzt, auf denen über 30.000 Passagiere erwartet werden. Reisende sollten besonders die ausgeweiteten Anwohnerparkzonen rund um den Airport beachten. Denn wer sein Auto hier länger als die erlaubten drei Stunden parkt, wird von der Stadt Hamburg kostenpflichtig abgeschleppt.