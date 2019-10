Stadtgespraech

11:41 Uhr | 03.10.2019

17 Moscheen in Hamburg öffnen ihre Türen

Bundesweiter Tag der offenen Moschee

Am Bundesweiten Tag der offenen Moschee haben heute auch in Hamburg 17 Moscheen und Islamische Zentren ihre Türen geöffnet. Durch die Aktion sollen Vorurteile überwunden und ein gegenseitige Verständnis gefördert werden. Das diesjährige Motto „Menschen machen Heimat“ rückt die Frage in den Fokus, ob Heimat dort ist, wo man herkommt oder dort, wo man lebt.