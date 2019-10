Politik

19:32 Uhr | 01.10.2019

BUND Hamburg kritisiert Lärmschutzmaßnahmen als unzureichend

Stadt verlängert Erbbaurechtvertrag mit dem Airport

Der aus dem Jahr 1970 stammende Erbbaurechtsvertrag zwischen der Flughafen Hamburg GmbH und der Freien und Hansestadt Hamburg ist um 60 Jahre verlängert worden. Das hat der Senat heute bekannt gegeben. Mit dem Beschluss soll eine langfristige Standortsicherung unter Einhaltung der klima- und lärmschutzpolitischen Interessen der Stadt gewährleistet werden. So verpflichtet sich die Flughafen Hamburg GmbH zu Ausgleichszahlungen, sollten bestimmte Lärmgrenzwerte überschritten werden. In der Betriebsgenehmigung gelten die Grenzwerte auf einem "Lärmteppich" von 20,39 Quadratkilometern. Im neuen Erbbaurechtsvertrag ist der Lärmteppich nun auf 15,39 Quadratkilometer verkleinert worden. Werden die Grenzwerte hier überschritten, muss der Flughafen 500.000 Euro pro angefangenem Quadratkilometer Strafe zahlen. Für Manfred Braasch vom BUND Hamburg ist der Korridor von 15,39 Quadratkilometer noch immer zu groß bemessen. Der Lärmteppich der letzten Jahre sei rund 14 Quadratkilometer groß gewesen. "Das heißt, der Hamburger Flughafen kann sogar noch lauter werden", so Braasch.