Stadtgespraech

19:18 Uhr | 01.10.2019

Bundesweit erster Innovation-Lab in Hamburg

Konferenz zur Stadt der Zukunft

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus, wie können wir in Zukunft besser zusammen leben. Über genau diese Fragen diskutieren heute und Morgen Experten aus aller Welt beim sogenannten City Science Summit. Die Konferenz widmet sich konkreten Fragestellungen zur digitalen Zukunft und will erörtern wie sich die Lebensqualität in Metropolen weltweit verbessern lässt.