17:48 Uhr | 01.10.2019

Spezieller Kurs bildet die Kleinen aus

Grundschulkinder werden zu Streitschlichtern

Dass im Leben auch mal gestritten wird – das wissen schon die Kleinsten. Wie man Streitereien löst, lernen Kinder an der Grundschule Hasselbrook bereits in der vierten Klasse in einer Streitschlichterausblidung. Heute wurde es dann ernst und die kleinen Streitschlichter haben ihre Abschlussprüfung gemeistert.