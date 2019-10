Stadtgespraech

14:21 Uhr | 01.10.2019

Angebot soll um ein Drittel erhöht werden

2000 zusätzliche Wohnheimplätze geplant

Bis Ende 2030 soll es für Studierende und Auszubildende 2.000 zusätzliche Wohnheimplätze geben. Damit erhöht der Senat in Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk das Angebot um über ein Drittel. Geplant ist der Verkauf von vier Grundstücken der Stadt an das Studierendenwerk. Zusätzlich soll das Studierendenwerksgesetz geändert werden, damit auch Auszubildenden dort wohnen kann. Derzeit gibt es knapp 4.500 Wohnheimplätze des Studierendenwerks in Hamburg.