Verkehr

13:05 Uhr | 01.10.2019

Autofahrer müssen viel Geduld mitbringen

ADAC warnt vor langen Staus am Wochenende

Die gute Nachricht zuerst. Am Donnerstag ist Tag der Deutschen Einheit und damit Feiertag. Viele Hamburger müssen also nicht arbeiten. Und ab Donnerstag beginnen zur Freude von allen Schülerinnen und Schülern die Herbstferien hier in Hamburg und in acht weiteren Bundesländern. Jetzt kommen wir aber auch schon zur schlechten Nachricht, die Straßen werden somit richtig voll und alle Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Hier bei uns im Norden sind vor allem die A1, A7 und A24 betroffen. Aber auch in der Innenstadt kann es zu Einschränkungen kommen. Die viel befahrene Kreuzung zwischen der Max-Brauer-Allee und Holstenstraße in Altona wird zwischen dem 03. Oktober und dem 07. Oktober gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Es wird empfohlen, über die Stresemannstraße, Budapesterstraße, Reeperbahn und Königstraße auszuweichen.