Blaulicht

12:46 Uhr | 01.10.2019

Große Kampagne der Polizei

"In Hamburg schaut man hin"

Vielleicht ist Ihnen seit gestern schon der Slogan “In Hamburg schaut man hin” in der Stadt begegnet. so lautet nämlich das Motto der neuen Polizeikampagne die aktuell läuft. Die Polizei Hamburg will die Menschen in unserer Hansestadt mit verschiedenen Aktionen dazu ermutigen, im Verdachtsfall schnell die Notfallnummer 110 zu wählen.