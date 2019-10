Verkehr

12:16 Uhr | 01.10.2019

Fahrgäste müssen sich auf mehrere Einschränkungen einstellen

Sperrungen der Linie U1

In den anstehenden Herbstferien müssen sich die Fahrgäste der Linie U1 auf mehrere Einschränkungen einstellen. Der Grund ist der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Lübecker Straße. Ab Montag, 07. Oktober kann die U1 in Richtung Volksdorf drei Tage lang die Haltestelle Lübecker Straße nicht anfahren. Eine Woche später gilt die gleiche Einschränkung in Richtung Innenstadt. Zusätzlich müssen sich Fahrgäste vom 04. bis 20. Oktober zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Berne auf Einschränkungen einstellen.