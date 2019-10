Verkehr

12:02 Uhr | 01.10.2019

Polizei verteilt Reflektoren für bessere Sichtbarkeit

10.000 Blinklichter für Schulkinder

Um die Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrern zu verbessern, hat die Hamburger Polizei heute rund 10.000 Blinklichter verteilt. Ein Teil davon ging direkt an Schulkinder, der Rest wird nun an Verkehrserzieher in Kindergärten und Grundschulen ausgehändigt. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Unfällen, da Fußgänger und Radfahrer schnell übersehen werden.