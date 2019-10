Stadtgespraech

07:47 Uhr | 01.10.2019

Aktuell rund 64.600 Arbeitslose

Zahl der Arbeitslosen im September gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt ist im September dieses Jahres gesunken. So beträgt die Arbeitslosenquote mit aktuell 64.600 arbeitslos gemeldeten Hamburgerinnen und Hamburgern derzeit 6,1 Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl gesunken. So gab es monatlich im Durchschnitt 1.500 Arbeitslose weniger als in 2018. In den kommenden Monaten rechnet Sönke Fock, Chef der Arbeitsagentur, mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote.