18:23 Uhr | 30.09.2019

Fernzüge lahmgelegt, Straßen überschwemmt

Kleines Unwetter sorgt für großen Wirbel

Obwohl es heute stellenweise in Hamburg die ganze Nacht durchgeregnet hat, gab die Feuerwehr am Morgen Entwarnung: Das ganz große Unwetter blieb aus. Trotzdem kam es, wie so oft, zu Zugausfällen und Straßenüberschwemmungen. Die Infrastruktur scheint mal wieder überrascht und überfordert.