Kunst und Kultur

17:12 Uhr | 30.09.2019

Was ist los in Hamburg? Karos Tipps für diese Woche

Citykompass - Tickets zu gewinnen!

Was grade in der schönsten Stadt der Welt abgeht, dass erfahrt Ihr in unserem Citykompass. Karolina Eskeif hat wieder die Highlights der Woche für Euch herausgesucht.

Karos Tipps:

-Hamburger SV gegen Greuther Fürth (Wir verlosen Tickets)

Dieter Bohlen (Wir verlosen Tickets)

-NERVO (Wir verlosen Tickets)

-Johann König (Wir verlosen Tickets)

Ihr wollt an der Verlosung teilnehmen? SO GEHT’S:

1. Lade dir unsere Hamburg in 20 Sekunden App im App Store oder beim Google Play Store runter.

2. Mache von der Startseite der App einen Screenshot

3. Schicke uns dieses Bild per Email an citykompass@hamburg1.de

Und schon seid ihr dabei - wir wünschen euch viel Glück!