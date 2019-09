Blaulicht

09:42 Uhr | 30.09.2019

Fernverkehr am Hauptbahnhof zwischenzeitlich eingestellt

Tief Mortimer sorgt für Sturmböen und Starkregen

Das Sturmtief Mortimer hat am Vormittag in der Hansestadt für Starkregen und Sturm gesorgt. Schon am frühen Morgen sind mehrere Keller und Straßenunterführungen vollgelaufen. Die Feuerwehr rückte aus, um die Siele von Unrat zu befreien, damit das Wasser wieder ablaufen kann. In Bahrenfeldt ist eine Baustelle voll Wasser gelaufen und musste daraufhin von den Einsatzkräften ausgepumpt werden. Der Fernverkehr in Norddeutschland ist weitgehend lahmgelegt worden.