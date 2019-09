Stadtgespraech

08:19 Uhr | 30.09.2019

Wohnungssuche am schwierigsten

Wohnsituation für Studenten in Hamburg

In Hamburg ist die Wohnungssituation für Studenten im bundesweiten Vergleich am schwierigsten. Damit hat Hamburg München als Spitzenreiter bei den teuersten Studentenstädten abgelöst. Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts hervor. Demnach ist in den letzten sechs Jahren der Quadratmeterpreis für eine Wohnung über 16 Prozent gestiegen. Damit zahlt man aktuell für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft im Durchschnitt 470 Euro. Für die Studie wurden neben den Mietpreisen auch die Entwicklung der Studierenden, die Altersstruktur der Bewohner sowie das allgemeine Immobilienangebot untersucht.