Stadtgespraech

08:15 Uhr | 30.09.2019

So wenig Besucher wie noch nie

Negativ-Rekord beim verkaufsoffenen Sonntag

Beim dritten verkaufsoffenen Sonntag hat es so wenig Besucher wie noch nie gegeben. Laut Schätzung des City-Management Hamburgs kamen gerade einmal 300.000 Menschen in die Hamburger Innenstadt. Dennoch fällt die Bilanz für die Einzelhändler auch positiv aus, denn die Umsätze sind auf Vorjahresniveau. Anlässlich des Hamburger Filmfests hat sich in der Stadt alles rund um das Thema Filmmusik gedreht. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet dann am 3. November statt. Dann erhofft sich der Einzelhandel wieder das große Geschäft mit mehr Passanten.