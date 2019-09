Politik

16:19 Uhr | 28.09.2019

"Wir brauchen beherztes Vorangehen"

Katharina Fegebank will Erste Bürgermeisterin werden

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank, will im kommenden Jahr bei der Bürgerschaftswahl Hamburgs Erste Bürgeremeisterin werden. Das verkündete sie unter großem Beifall auf dem Parteitag der Grünen in Wandsbek. Die letzten Wahlergebnisse und Umfragen hätten die Partei dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen, so Fegebank heute. Sie habe lange überlegt, ob die Partei diesen Anspruch auf diesem Parteitag formulieren solle. "Aber wir können nicht von den Hamburgern erwarten, dass sie mutiger werden, und uns selber nichts trauen", so Fegenbank am Sonnabend. Auf dem Parteitag soll auch das Wahlprogramm der Hamburger Grünen beschlossen werden.