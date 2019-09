Stadtgespraech

18:32 Uhr | 27.09.2019

Premiere im Hotel The Westin

Tischgespräch startet in die 13. Staffel

Das Tischgespräch bei Hamburg 1 geht in die nächste Runde. Gestern feierte die erste Folge der bereits 13. Staffel Premiere. Gefeiert wurde das im Hotel The Westin. In den vergangenen Jahren hatte Moderatorin Susan Stahnke immer wieder bedeutende Persönlichkeiten zu Gast, so auch in der neuen Staffel.