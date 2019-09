Blaulicht

18:15 Uhr | 27.09.2019

Polizei führt hamburgweite Kontrolle durch

Rotlichtsünder im Visier

In Hamburg gibt es rund 1.750 Ampeln. Und eigentlich sollte doch klar sein: Zeigen die „Rot“ an, hält man mit seinem Auto an. Doch genau das passiert leider nicht immer. Aus diesem Grund hat die Polizei am Donnerstag eine hamburgweite Rotlichtkontrolle durchgeführt, denn: Heute ist „Tag Edward“ - ein Tag, der sich zum Ziel gesetzt hat, europaweit in Zukunft keine Verkehrstoten mehr verzeichnen zu müssen.