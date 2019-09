Stadtgespraech

13:40 Uhr | 27.09.2019

Gestartet mit französischer Zeitreisenkomödie

27. Filmfest Hamburg

Das große 27. Filmfest Hamburg hat am Donnerstag begonnen und zeigt in den kommenden zehn Tagen 144 Filme aus insgesamt 56 Ländern. Zur Eröffnung kamen unter anderem Schauspieler Axel Milberg, Hannelore Hoger und Bürgermeister Peter Tschentscher. Eröffnet wurde die Gala mit der französischen Komödie „Die schönste Zeit unseres Lebens“ von Nicolas Bedos. Gemeinsam mit der Hauptdarstellerin Doria Tillier gab er den Startschuss für das Filmfest gestern am Cinemaxx Dammtor. Insgesamt 11 Preise werden verliehen.