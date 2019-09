Blaulicht

22:42 Uhr | 26.09.2019

Feuerwehr gibt Entwarnung

Undefinierbare Substanz entdeckt

Bauarbeiter haben am frühen Nachmittag an einer Baustelle an der Ecke Amandastraße / Schulterblatt eine undefinierbare schwarze Substanz im Boden entdeckt. Daraufhin alarmierten sie Polizei und Feuerwehr. Der Umweltdienst der Feuerwehr prüfte mit einem Spezialgerät, ob es sich um einen giftigen Stoff handeln könnte. Nach kurzer Zeit konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.