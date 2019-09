Stadtgespraech

18:36 Uhr | 26.09.2019

Fällanträge dürfen wieder gestellt werden

Baumfällsaison startet im Oktober

Ab dem 01.Oktober beginnt in Hamburg die Baumfällsaison. Nach dem Sommerfällverbot aus Artenschutzgründen dürfen ab Beginn der diesjährigen Saison wieder neue Fällanträge in den jeweiligen Bezirken gestellt werden. In der vergangenen Saison sind rund 980 Straßenbäume gefällt und über 5.000 private Fällgenehmigungen erteilt worden. Mit dem Start der anstehenden Fällsaison macht der NABU auch auf die drohende Rodung von 23.000 Bäumen des Vollhöfner Walds in Altenwerder aufmerksam.