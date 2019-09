Sport

17:48 Uhr | 26.09.2019

Hecking möchte von der Vergangenheit nichts wissen

HSV trifft auf letztjährigen Angstgegner

In der vergangen Saison war Jahn Regensburg Angstgegner Nr. 1 für den Hamburger SV. Das Hinspiel im Volkspark endete in einer 0:5-Klatsche. Im Rückspiel musste sich der HSV trotz einer 0:1-Führung den Oberpfälzern noch mit 2:1 geschlagen geben. Trainer Dieter Hecking ist positiv gestimmt, dass es am Sonnabend besser laufen wird als in der vergangenen Saison.