Gesellschaft

10:18 Uhr | 26.09.2019

Laut einer Studie der Bertelsmannstiftung

Mehr als 3000 zusätzliche Erzieher notwendig

Die Betreuung in Hamburger Kindertagesstätten hat sich in letzter Zeit kontinuierlich verbessert. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmannstiftung. Allerdings sei der Betreuungsschlüssel, also für wie viele Kinder eine Fachkraft zuständig ist, immer noch nicht kindgerecht. Damit sich das ändert, müsste die Stadt zusätzlich mehr als 3000 Fachkräfte einstellen. Zwar ist von 2006 bis 2016 die Anzahl der Kita-Fachkräfte in Hamburg um 5.200 Beschäftigte bzw. um 62 Prozent gestiegen, trotzdem reicht das nicht aus. Im Gespräch ist nun, auch die Rahmenbedingungen, wie etwa die Gehälter attraktiver zu gestalten.