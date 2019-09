Sport

16:06 Uhr | 25.09.2019

U21-Europameister nur noch dritter Torwart

HSV-Keeper Pollersbeck wurde FCA angeboten

HSV-Torwart Julian Pollersbeck soll dem Bundesligisten FC Augsburg von drei verschiedenen Beratern angeboten worden sein. Nach übereinstimmenden Medienberichten scheiterten die Verhandlungen am Keeper selbst. Pollersbeck stand in dieser Saison in noch keinem Pflichtspiel im Kader und spielte am Wochenende erstmals für die zweite Mannschaft.