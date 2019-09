Stadtgespraech

10:56 Uhr | 25.09.2019

Buntes Programm für die ganze Familie

Dritter verkaufsoffener Sonntag des Jahres

An diesem Sonntag findet der dritte verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Anlässlich des Hamburger Filmfests dreht sich dabei diesmal alles rund um das Thema Filmmusik. Von 13.00 – 18.00 Uhr haben zahlreiche Geschäfte in der HafenCity und der Innenstadt geöffnet. Zudem wird ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie geboten. So warten unter anderem historische Filmfahrzeuge, ein Udo-Lindenberg-Double und auch ein Charlie Chaplin-Double auf die Besucher.