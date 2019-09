Politik

09:52 Uhr | 25.09.2019

Die Linke fordert schärfere Maßnahmen

Klimaschutz beschäftigt die Bürgerschaft

In der Hamburgischen Bürgerschaft wird heute in der aktuellen Stunde über das Thema Klimaschutz diskutiert. Fünf Tage nach der großen Klimademonstration mit rund 70.000 Teilnehmern alleine in Hamburg, fordert die Linke nach Medienberichten schärfere Maßnahmen, als im Berliner Klimapaket vorgesehen. Ein weiteres Thema wird, auf Antrag der FDP, die länderübergreifende Zusammenarbeit der Metropolregion Hamburg sein. Die FDP fordert neue wirtschaftliche Impulse für den Nordverbund. Weiterhin wird die Bürgerschaft die Debatte um die Rahmenvereinbarung über den Schulfrieden beschäftigen. CDU, SPD, Grüne und FDP wollen die Vereinbarung im Anschluss unterzeichnen.