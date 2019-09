Gesellschaft

18:17 Uhr | 24.09.2019

Aufklärung soll Betrug am Telefon verhindern

Neues Präventionsvideo vorgestellt

Der Enkeltrick ist eine der bekanntesten Betrugsmaschen per Telefon. Das Miniatur Wunderland hat in Zusmmenarbeit mit der Polizei Hamburg jetzt ein Aufklärungsvideo zum Thema „Trickbetrügereien am Telefon“ veröffentlicht. Heute wurde es im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Und das kommt gut an: seit es Sonntag veröffentlicht wurde hat es bei YouTube bereits über 60000 Aufrufe.