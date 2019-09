Verkehr

18:03 Uhr | 24.09.2019

Verkehrsfluss soll dadurch verbessert werden

14 Baustellenkoordinatoren vorgestellt

Sie gehören mittlerweile schon genauso zum Stadtbild, wie die Alster oder der Michel. Doch während sowohl Alster und auch Michel meist für freudige Gesichter sorgen, so bekommen viele Hamburger bei dem Anblick der vielen, vielen Baustellen in unserer Hansestadt eher schlechte Laune. Doch das soll sich jetzt ändern, denn: Hamburgs Bezirke bekommen nun Verstärkung bei der Baustellen Koordination. 14 neue Kräfte sollen jetzt das Zepter in die Hand nehmen und dafür Sorgen, dass es auf Hamburgs Straßen wieder etwas schneller voran geht.