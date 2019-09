Stadtgespraech

17:03 Uhr | 24.09.2019

Gutachten der Stiftung Lebensraum Elbe bestätigt Befürchtung

Stintbestand in der Elbe geht zurück

Der Stintbestand in der Elbe ist zurückgegangen. Das bestätigt nun ein Gutachten im Auftrag der Stiftung Lebensraum Elbe. Demnach seien sowohl die Fangzahlen der jüngeren, als auch der älteren Tiere in den letzten drei Jahren niedriger als zuvor. Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, wäre das ökologische Gleichgewicht in der Tideelbe gefährdet. Der Stint dient als Nahrungsgrundlage für räuberisch lebende Fische und Vögel. Elbfischer hatten zuletzt immer wieder auf die rückläufigen Fangzahlen hingewiesen-