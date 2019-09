Stadtgespraech

14:12 Uhr | 24.09.2019

44 neue Schulen für Hamburg

Schulentwicklungsplan 2019 vorgestellt

Schulsenator Ties Rabe hat heute den überarbeiteten Schulentwicklungsplan 2019 vorgestellt. So sollen die steigenden Schülerzahlen mit 44 neuen staatlichen Schulen aufgefangen werden. Das sind sechs Schulen mehr, als ursprünglich geplant. Vorgesehen sind 7 Gymnasien, 21 Grund- und 13 Stadtteilschueln. Bis 2030 plant die Stadt rund vier Milliarden Euro in den Ausbau des Schulsystems zu investieren. So soll Platz für 40.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler geschaffen werden.