12:42 Uhr | 24.09.2019

Bäderland-Besuch soll künftig kostenlos sein

Freier Eintritt für Feuerwehrleute gefordert

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion fordert freien Eintritt für Feuerwehrleute in Hamburgs Schwimmbäder. So soll den Ehrenamtlichen der 86 freiwilligen Feuerwehren künftig kostenloser Zutritt zu Bäderland-Anstalten und deren Fitnessstudios gewährt werden. „Die Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg leisten eine hervorragende und unverzichtbare Arbeit. Dieser besondere Dienst und Einsatz verdient Dank, Respekt und Wertschätzung – und das nicht nur mit Worten“, so der innenpolitischen Sprecher der CDU, Dennis Gladiator.