Stadtgespraech

10:57 Uhr | 24.09.2019

Pünktlich zum Journalistentreffen am Mittwoch

Freies WLAN im Lohsepark

Ab heute gibt es im HafenCity-Quartier „Am Lohsepark“ kostenfreies WLAN. Pünktlich zum Internationalen Journalistentreffen am Mittwoch, wurde der Anschluss heute in Betrieb genommen. In Kooperation mit der Stadt nutzt der Anbieter Willi.tel die Masten der öffentlichen Beleuchtung und der Parkleitsysteme für den Netzausbau. Insgesamt gibt es in Hamburg bereits über 4.100 aktive Access Points.