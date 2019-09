Verkehr

09:10 Uhr | 24.09.2019

Bis Juli so viel wie ganz 2018

Hamburg blitzt immer häufiger

In Hamburg wird immer häufiger mobil geblitzt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage des CDU-Verkehrspolitikers, Dennis Thering, hervor. So wurden bis Ende Juli knapp 13.000 Stunden geblitzt. Das ist ungefähr so viel, wie im gesamten Jahr 2018. Zeiten von Hand-Laser-, Messfahrzeugen und Blitzer-Anhängern gehen in die Statistik ein.