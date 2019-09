Stadtgespraech

11. Hamburger Klimawoche offiziell eröffnet

Spätestens seit am vergangenen Freitag rund 70.000 Menschen für eine bessere Klimapolitik hier in Hamburg auf die Straßen gegangen sind ist klar: Das Thema Klimaschutz geht alle etwas an. Heute nun fiel der Startschuss für die 11. Hamburger Klimawoche. In Workshops, bei Diskussion oder bei vielen anderen Veranstaltungen können Besucher bis zum 29. September erfahren, was jeder selbst zu einem klimafreundlichen Hamburg beitragen kann.