16:33 Uhr | 23.09.2019

Klares 3:0 für die Eimsbüttelerinnen

ETV bezwingt VTH im Volleyball-Derby

Im Drittliga-Derby zwischen dem Volleyball-Team Hamburg und dem ETV konnten sich die Eimsbüttelerinnen glatt in drei Sätzen behaupten. Durch die zweite Niederlage im zweiten Spiel steht der Zweitliga-Absteiger VT Hamburg weiterhin am Tabellenende. Für die ETV-Damen ist es nach einem 3:1 zum Auftakt der zweite Sieg in Serie.